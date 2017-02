EC Living

Když norský Electrocompaniet uvedl poprvé lifestylovou řadu EC Living, bylo díky jejich zaměření spíše na vyšší high-end trošku překvapení, byť tím reagoval na vzrůstající příliv podobných produktů, které dnes zkouší prosadit snad každý. EC Living se ale od ostatních trochu liší - designem, ale i pojetím. Nejde totiž až tak o jednotlivé komponenty, jako spíše o celkový smysluplný ekosystém, který se v mainstreamových kategoriích snaží razit třeba SONOS, HEOS nebo Bluesound.

Na rozdíl od zmíněných chce EC Living jednak nabídnout standardy high-endového světa (tedy ne plastové bedničky za co nejrozumnější peníze), jednak i podporu videa, která ostatním přeci jen poněkud schází. EC Living se také mimo jiné ve Skandinávii nejen navrhuje, ale také vyrábí a je to celkem vidět - měli jsme k dispozici ochutnávku asi nejtypičtějšího systému, složeného z dvou aktivních reprosoustav, tvořících tak stereo pár, kdy v jednom kanálu je ukryt i streamer. K dispozici je ale mimo jiné ještě v obdobném designu velký a zajímavý plochý (!) subwoofer, bezdrátový streamer, tentýž model i se zesilovačem, streamer s A/V přepínačem až pro 7.4 sestavu, totéž opět se zesilovačem a streamer nejen pro audio, ale i pro 4K video. Řada tedy v podstatě dává možnost v jednotném designu pokrýt všechny potřeby moderní domácnosti v elegantním duchu severského designu.

Aktivní reprosoustavy EC Livign se jmenují TANA - SL-1 je model vybavený streamerem, L-1 je "dodatkový" reproduktor, jakkoliv oba na první pohled vypadají stejně. Zhruba čtyři pětiny výšky zabírá průzvučná černá látka, spodek obkružují tři kovové proužky, u nichž si lze zvolit barvu (i je v případě zájmu "za běhu" vyměnit) - my měli měděnou verzi a působila velmi pěkně. Reproduktory stojí na čtvercových základnách se zaoblenými rohy, které tak nějak evokují půdorys Apple TV či dalších produktů od Apple.

Spodní bytelná strana je osazena plastovými protiskluzovými nožkami, horní je pak akrylová a vybavená uprostřed svítícím logem výrobce, u přední hrany se pak nachází dotykové prvky pro spuštění a regulaci hlasitosti, vedle nichž jsou ještě decentní stavové diody. Na zadní straně, tvořené vlastně velkým chladičem s nevelkým žebrovým, pak jsou na obou variantách napájecí zásuvky, na modelu se streamerem je ještě pás s konektory - konkrétně LAN (dvě antény pro bezdrátovou konektivitu jsou pod povrchem, ale kabel je kabel...), analogovým 3,5 mm vstupem, optickým i koaxiálním digitálním vstupem a UBS konektorem.

Pochopitelně, že téměř veškerá interakce se systémem EC Living probíhá pomocí aplikace pro mobilní zařízení - aplikace reaguje svižně a neměli jsme v zásadě žádné trable (navíc hlavní a "dodatková" reprosoustava se spojí bez drátů i bez problémů radiovým signálem s podporou až 24 / 96), všechno se jaksi spárovalo téměř automaticky, intuitivně, knihovna z NAS se načetla bez problémů, stejně jako nebyl žádný problém se službami typu TIDAL či Spotify. EC Living umí také fungovat jako renderer pro UPnP, takže není problém poslat do systému hudbu třeba z foobar2000 na počítači.

Líbilo se nám, že přes aplikaci protlačíte vše od MP3, přes WMA, APE, AAC až po FLAC, ALAC a WAV s rozlišením až 24 / 192, stejně jako DSD 5,6 MHz. Vaše sbírka, kterou jste doposud třeba ladili pro high-end streamery, tak může být využita přesně tak, jak je.

Bohužel výrobce nikde konkrétně neuvádí do detailu ani technické parametry, ani rozměry přístrojů. Nicméně, modely TANA jsou skladné, středně velké jednotky, obě osazené 150 Wattovým analogovým (!) zesilovačem, pracujícím ve třídě A/B, který pohání zakázkový tweeter s kopulkou o průměru 1,5 cm (jde o jeden z nejmenších průměru na světě) a konický středobas o průměru 13 cm ve dvoupásmovém zapojení. Regulaci provozních parametrů a hlasitosti zajišťuje jemný digitální signálový procesor, tónové korekce lze obejít.

Electrocompaniet EC Living mají hliníkovou ozvučnici, díky čemuž dosahují hmotnosti 6 kg, v ozvučnici se nachází i bassreflexový otvor.

EC Living TANA jsme poslouchali ve stereo páru SL-1 a L-1 a to zejména přes aplikaci v iPhone 6, tedy v roli streameru. Srovnávalo se s klasickými redakčními sestavami - Naim Nait XS + Naim FlatCap XS a OPPO BDP-105D a Cambridge CXA80 s Cambridge CXC, kde se poslouchalo přes Harbeth Monitor 30, Xavian Perla nebo Xavian Premio s různou kabeláž od KrautWire, ZenSati, Monster či Eagle Cable.

Snad je to pevnou ozvučnicí, snad aktivním konceptem s dostatečným výkonem, ale poměrně kompaktní reprosoustavy dokázaly přenést do poslechového prostoru energičnost, sytost a hutnost cella v Kodályho "Sonátě pro sólové cello, op. 8" v podání Alisy Weilerstein s již solidním nadhledem. Nejnižší tóny jsou podané odvážně, jsou pevné, mohutné a razantní, vrznutí cella rozvibruje prostor temnou energií. Systém EC Living jde pěkně hluboko, díky naladění elektroniky působí, že hlouběji než by měla dovolovat fyzikální pravidla. V závislosti na velikosti prostoru může být basu dokonce až moc, ale možnost vyladit si ho podle svého vše vyřeší. Přes všechno energii ale cítíte spíše audiofilskou nepřehnanost, není to výbušnost a hutnost za každou cenu, spíše nadhled a uvolněnost.

Struny na kytarách de Lucii a Di Meoly drnkaly a kovově zářily, stejně jako bylo cítit teplé dřevo nástrojů, oba nástroje byly posazené doprostřed spousty vzduchu a prostoru, sestava excelovala v jednom ohledu - jakési návaznosti jednoho tónu na druhý, v oné plynulosti a bezprostřednosti, která činí poslech tak příjemným. I když ze strun cítíte, že EC Living se nesnaží suplovat studiový monitor a říznost kovu lehoulince krotí, nechyběla tu znělost a otevřenost, navíc i tady je zvuk zjevně velký a robustní, jen podtrhující "live" dojem nahrávky.

V kontextu trochu výraznější basové odezvy působí výšky naopak lehounce méně objemně (což opět není problém vyladit dle vkusu) - vynahrazují to ovšem neokázalou, ale neupejpavou znělostí a přirozeným vyzněním kovového charakteru činelů a vibrafonu v Burtonově "Question and Answer" z "Like Minds". Nejsou tu žádné efekty, žádné kudrlinky, tón prostě zazní, zřetelně kovový a třeba u činelu začínáte vnímat i komplexní strukturu jeho linky, všechny dozvuky a nástupy zaznívají čistě a jasně.

Budeme-li se trochu opakovat, pak aktivní "pohon" obou reprosoustav zajistil nad očekávání živý zvuk - nástroje v "St. Thomas" Sonyho Rollinse dýchaly, stejně jako celá atmosféra, ať už to v Electrocompaniet udělali jak chtěli. Z EC Living máte pocit výrazně větších reprosoustav, které jsou navíc pod dobrou kontrolou. I saxofon měl tah na branku a jeho tóny onen řízný kovový charakter, bylo cítit, že jeho tělem prochází velká porce vzduchu, přednes byl plný, sytý a autoritativní. Na dynamické limitace si snad kromě velkých orchestrů není moc co stěžovat - zejména s ohledem na to, že jde vlastně o lifestyle řešení.

Podobně i v oblasti rozlišení - EC Living netvoří super transparentní monitory, přesto nebyl problém s čitelností "Aleluja" z Händelova "Mesiáše" v podání Dunedin Consort. Rozlišíte bez potíží mužskou část sboru od ženské, celý sbor je bez potíží oddělený a nástrojové sekce a všechno to do sebe jaksi zapadá, aniž byste se museli příliš snažit - rozhodně existují detailnější sestavy, ale na poměry all-in-one se daří EC Living výtečně a zvládá udržet pod kontrolou i takhle komplexní skladbu a to ve velkých proporcích svého neostýchavého zvuku.

Dojem dobrého podání prostorové scény podtrhuje zejména už zmiňovaný pocit, že všude je opravdu, ale opravdu hodně vzduchu. I obsazením jednoduchou "Vision of Her" z "The Window" Davida Eliase obdařil systém EC Living pocitem širokého a velikého prostoru a snad až nadživotními rozměry. Stereo báze je pevná, snadno přehledná a dokonce je tu cítit i hloubka ve smyslu předozadního rozložení nástrojů.

EC Living pak zvládá dobře i občasné razantnější hraní - když pustíte nahlas "Sexy but sparkly" od Deerhoof, systém se nezdá být nijak zvlášť zatížený, prostě jen hraje nahlas a jakoby ještě o něco zvětšil prezentované proporce - doslova vás obalí zvukem i ve větších prostorách, navíc nahlas jako by se ještě více otevřel a získal pořádné "koule" pěkně odspodu, byť spolu s tím se zintenzivní i pocit lehce vřelejšího a sytějšího přednesu.

Ekosystém EC Living od Electrocompaniet celkem dobře zapadá do zvukové i estetické filozofie těchto seveřanů. Ze v podstatě minimalisticky, ale hodnotně pojaté schránky nevelkých rozměrů produkuje zvuk velký, sytý, neostýchavě živý a autoritativně kontrolovaný, který vás překvapí tím, jak snadno zaplní i velké prostory a jakou vzdušnost dokáže poskytnout, stejně pak i tím, jak univerzální a tolerantní k nahrávkám je, aniž byste měli pocit, že reprodukce je moc uhlazená. Pro ty, kteří nechtějí svůj životní prostor zaplnit velkými hi-fi komponenty nebo chtějí jednoduše styl a pohodlí nabízí celý systém EC Living přesně to, co slibuje jeho název - ozvučení na velmi, velmi solidní úrovni, zvuk který baví, design, který potěší a funkce, které pokryjí víceméně všechno, co budete potřebovat. A za stále ještě rozumné cenovky...

VHODNÁ MÍSTNOST

MALÁ [< 20m2] [ ✓] | STŘEDNÍ [> 20m2 / < 40m2] [ ✓] | VELKÁ (> 40m2) [ +/- ]

Kč 23 990,- - TANA SL-1

Kč 17 990,- - TANA L-1

KLADY

+ vypadají sexy

+ hutný, energický zvuk z kompaktního objemu

+ snadné a téměř automatické na zprovoznění

+ slušně doladěná aplikace s množstvím nastavení

ZÁPORY

- z audiofilského pohledu mají v neutrálním nastavení těžší bas (ale lze doladit dle libosti)

PRODÁVÁ: Tykon | www.tykon.cz