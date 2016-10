Estelon - Alfred Vassilkov

Historie firmy Estelon není zrovna dlouhá, historie jejího zakladatele Alfreda Vassilkova ale ano - za zhruba tři dekády své činnosti navrhl již více než 100 různých reprosoustav a s nejnovějším rodinným projektem Estelon se rychle a účinně vklínil do světa nejvyššího high-endu.

HFV: Svou pozici na trhu mezi nejdražšími a nejprestižnějšími výrobci reprosoustav jste získali během zhruba pěti let, což je až neobvykle krátká doba. Co považujete za klíč k úspěchu?

AV: Ještě než jsem započal práci na Estelonu jsem již měl za sebou na 25 let zkušeností s návrhy reprosoustav. Modely Estelon jsou založeny na zkušenostech a znalostech, které do života uvádí tým odhodlaných lidí se silnou vírou v náš produkt a s láskou k muzice. Myslím, že jsme vyrobili něco opravdu výjimečného a velmi kvalitního. To je klíč k našemu úspěchu.

HFV: Kolik lidí stojí za značkou Estelon? Je to malá společnost nebo veliká továrna?

AV: Estelon je rodinná společnost, kterou jsem založil se svými dvěma dcerami a bratrem. Základem jsou naše výjimečně pevné rodinné vztahy, navíc se k nám přidali skvělí specialisté a vytvořili jsme silný tým. Estelon není velká společnost - máme zkušené řemeslníky a vývojáře, kteří tvoří nejlepší světové reprosoustavy. Soustředíme se na kvalitu: každá součástka je pečlivě vybíraná, testovaná a montovaná, dbáme na ty nejmenší detaily. Je to jako ladit hudební nástroj - každý pár dostává naši plnou péči a pozornost a neodejde z továrny bez podpisu hlavního inženýra, tedy mě, Alfreda Vassilkova.



HFV: Proč značka, která se soustředí na to nejlepší z nejlepšího nepoužívá vlastní měniče? Nepřemýšleli jste o nějakém vlastním řešení?

AV: Být nejlepším z nejlepších nás motivuje k hledání ostatních nejlepších z nejlepších - to zahrnuje i výrobce měničů. Pro náš aktuální projekt jsme našli skvělého partnera v Německu - Thiel und Partner. Vyrábí pro nás pod jménem Accuton všechny měniče pro sérii X. Zkoušel jsem za svou kariéru nepřeberné množství měničů a Accuton měl vše důležité, co jsme potřebovali pro konstrukci série X. Měniče se vyrábí podle našich specifikací a vyvinuli jsme si skvělý vztah. Pro sérii Y jsme vybrali jiné velmi dobré výrobce: od ScanSpeak a SEAS. Jde o jinou konstrukci, takže jsem hledal i jiné měniče. Stále se snažíme inovovat a já jakožto hlavní vývojář jsem už v minulosti své měniče navrhoval. Možná že příští modely budou osazeny jinými reproduktory, takže proč ne našimi vlastními?



HFV: Co Vás dovedlo k ideji drceného mramoru jakožto hlavního materiálu pro ozvučnice? Není to materiál, s nímž se pracuje poněkud obtížně, zejména s ohledem na atypické tvary ozvučnic?

AV: Kabinet, jeho tvar i materiály, hraje významnou roli v reprodukci zvuku. Naše ozvučnice jsou navrženy s ohledem na ty nejlepší možné podmínky pro měniče a komponenty uvnitř nich. Před odstartováním projektu Estelon jsme pět let zkoušeli různé materiály a různé technologie konstrukce ozvučnic. Výsledkem je zvláštní proces s použitím speciálního kompozitu, který má všechny potřebné vlastnosti, které jsem hledal a který nám dává volnost ve tvorbě tvarů, které potřebujeme pro optimální reprodukci.



HFV: Jste vědecky orientovaná společnost? Vyvíjíte reprosoustavy pomocí sofistikovaných měření k technické dokonalosti, nebo jste trochu "old school" a soustředíte se na poslech?

AV: Správný produkt vždy kombinuje obojí. Jsou věci, které změříte a jsou věci, které můžete poznat pouze lidským uchem. Je mnoho emocí a vlastností, které počítač nedokáže změřit. Ve vývojovém procesu jednu každou součástku nejen měříme, ale probíhá také množství poslechových testů - děláme to, abychom dosáhli harmonie ve zvuku. Ještě víc - během výroby musím já, jakožto hlavní inženýr, slyšet jeden každý pár reprosoustav poté, co jsou složeny a změřeny - žádné reprosoustavy neopustí továrnu bez toho, aniž bych podepsal, že ten konkrétní pár akceptuji.



HFV: Soustředíte se na dynamické reprosoustavy. Přemýšleli jste někdy třeba o hornové konstrukci? Nebo o elektrostatech? Co baví Vás osobně?

AV: Jednoduše řečeno, dynamické reprosoustavy vám dají ty nejlepší výsledky při reprodukci v domácích podmínkách. Tomu věřím a taková je moje zkušenost a tedy tam soustředím i svou kreativitu při vývoji.



HFV: Vaše reprosoustavy vypadají neobvykle - srovnávali jste se někdy s jinou značkou na trhu? Nebo jste naopak k někomu vzhlíželi jako ke vzoru?

AV: Během mé více než 30tileté kariéry jsem navrhl přes 100 modelů reprosoustav. To mi dalo velmi jasnou perspektivu v tom, co funguje a kde jsou určité limity. Ale pokaždé, když začínám něco navrhovat, pokaždé začínám úplně od nuly a vše zapomenu. Jen tak můžete být inovativní. Tak jsem ostatně založil Estelon. Podařilo se nám stvořit něco výjimečného a to řadí Estelon mezi dnešní TOP značky a na úplný vrchol.



HFV: Není neobvyklé, že tvůrci hi-fi vybavení ztrácí kontakt s reálnou hudbou - do Vy, stále chodíte na koncerty? Máte pořád rád muziku?

AV: Měl jsem rád hudbu od dětství. Otec hrál na akordeon a teta na piano. Také já jsem v mládí zkoušel hrát na nástroje, ale jako chlapec jsem se mnohem víc zajímal o vědu a techniku a o to, jak rozebrat a vylepšit rádio. Zájem se zvětšoval a tak jsem šel studovat elektroakustiku. Ale stále chodím na koncerty a hudbu si užívám. To je ostatně důvod, proč tvořím reprosoustavy - aby lidé mohli zažít ten koncertní "život" i u sebe doma.



HFV: Máte nějaké plány do budoucna? Něco jako "lifestyle" aktivní řešení? Nebo vlastní elektroniku pro kompletní sestavu? Nebo snad ještě něco překvapivějšího?

AV: Rozhodně tu bude něco velmi, velmi překvapivého. A to hodně, hodně brzy.



HFV: Děláte své reprosoustavy pro někoho konkrétního? Nebo myslíte, že si je užije úplně každý? Jsou pro určitý žánr či maximální autenticitu napříč žánry?

AV: Naše produkty jsou kombinací nejkvalitnějšího zvuku bez ohledu na žánr a designu. Jsou určeny těm, kteří milují hudbu a užívají si v životě delikátních věcí.



HFV: Díky za rozhovor a přejeme hodně zdaru do budoucna!