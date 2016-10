SEV Litovel - výroba gramofonů

Litovel - město gramofonů. Není to zase tak dlouho, co jste takovou ceduli v Litovli skutečně najít mohli. SEV byl oficiálně založen v září 1999, navazuje ale na nějakých 50 let historie litovelské Tesly. SEV aktuálně sídlí v sedmi patrech a suterénu velkého domu nedaleko litovelského pivovaru a zaměstnává přes dvě stovky lidí. Každé jedno patro v domě má svůj účel - od lakovny, přes oddělení vrtání a broušení až po skládání. Všechny činnosti se dnes týkají téměř výhradně gramofonů Pro-Ject, jakkoliv se zde dělají i některé další produkty.

Měli jsem možnost navštívit litovelskou výrobnu a projít její prostory od základů po střechu. Co nás překvapilo jako první? Inu, řekněme velmi ortodoxní způsob, kterým firma funguje zjevně už mnoho, mnoho let. A také to, jakou péči a jaké penzum času dostávají i ty nejlevnější modely.

Sedm pater firmy je rozděleno na oddělení lakování, mechanického zpracování (vrtání, broušení,...) a pak na jednotlivá patra, v nichž se gramofony skládají. Čím výše jdete (fyzicky), tím výše se dostáváte (v hierarchii výrobního programu).

V SEVu nenajdete žádné extrémní technologie, žádné zázraky, ale najdete tam několik stovek lidí v jedno- až trojsměnném provozu, kteří zjevně vědí, co a jak mají dělat. Navíc třeba gramofony ze špičky katalogu umí precizně složit a nastavit jen tři lidé. Ale i ty nejlevnější modely dostávají příkladnou péči, nejde o žádnou pásovou výrobu.

Velká část součástek se vyrábí přímo uvnitř budovy, výjimkou jsou víceméně hlavně plasty a karbonové součásti - oboje dodávají firmy z regionu. A třeba sokly pro nejnovější gramofony The Classic vyrábí nedaleké AQ v Července.

Protože nejlepší je ale osobní návštěva (kterou vám nezařídíme), budete se muset spokojit s druhou nejlepší věcí - komentovanou fotogalerií. Ale ještě jednou to důležité - je příjemným překvapením, že gramofony Pro-Ject nejsou anonymní velkoprodukcí, ale že každý projde rukama několika lidí a jeden každý včetně těch nejlevnějších projde testovacím zahořováním a ručním nastavením do ideální podoby.

FOTOGALERIE



