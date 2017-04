PRODUKT ROKU 2016 - vyhlášení výsledků

Již tradiční čtenářská anketa o Produkt roku měla za rok 2016 novou podobu - místo listopadu a prosince jsme vás nechali hlasovat dokonce tři měsíce a to od ledna do března 2017. Výsledek? Z loňských 2 150 hlasů jsme jich letos napočítali 2 468 a můžeme tedy říct jen jediné - díky!

XAVIAN ( www.xavian.cz ) | KAS AUDIO ( www.kasaudio.cz ) | HIFI PARTNER ( www.hifipartner.cz ) | STUDIO ŠPALÍČEK ( www.studiospalicek.cz ) | PERFECT SOUND GROUP ( www.perfectsoundgroup.cz ) | EXAUDIO ( www.exaudio.cz )

Bez další ale přejděme k vyhlášení výsledků - tak jako i v minulých letech i letos se prokázal lokální patriotismus (a to, že spoustu hlasů dostanou ti značky, které o to své fanoušky požádají...) a nejpopulárnější produkty do velké míry korelují s nejčtenějšími recenzemi na našem webu.

00/ ABSOLUTNÍ PRODUKT ROKU

1. místo - Xavian Joy

2. místo - Estelon YB

3. místo - McIntosh MC601

01/ PRODUKT ROKU DO 30 000,- Kč

1. místo - Xavian Joy

2. místo - OPPO UDP-203

3. místo - Creek Evolution 50A

Hlasování v této kategorii bylo poměrně těsné, šíře záběru hlasů sahala od levných AudioQuest DragonFly Black až po Xavian Perla a další reprosoustavy na hranici 30 000,-, své hlasy získaly i receivery Yamaha a další "mainstreamová" zařízení.

02/ PRODUKT ROKU NAD 30 000,- Kč

1. místo - Bowers & Wilkins 800 D3

2. místo - Estelon YB

3. místo - GoldenEar Triton One

Hlasování v této kategorii bylo vysloveně těsné a přišlo dohromady 237 nezávislých tipů (!), byť to byla první pětice (krom tří hlavních ještě Xavian Orfeo a Focal Sopra No.1), která získala velkou část hlasů. Je ale vidět, jak je audio svět rozmanitý a jak rozmanitý je i vkus našich čtenářů.

03/ REPROSOUSTAVY REGÁLOVÉ

1. místo - Xavian Joy

2. místo - Xavian Premio

3. místo - Bowers&Wilkins 805 D3

Ať je to jak chce, jsou to právě regálové reprosoustavy Xavian, které mají zjevně v Čechách obrovskou popularitu. Svědčí o tom nejen dvě první místa v této kategorii, ale i Xavian Perla, Orfeo i Ambra na následujících příčkách. Mimo nich jste ale hlasovali ještě i pro Focal Sopra No.1 nebo Wharfedale Diamond 225 a vlastně i další modely Wharfedale byly celkem často zmiňované. Nemálo hlasů dostaly také nové KEF LS50 Wireless.

04/ REPROSOUSTAVY SLOUPOVÉ

1. místo - Estelon YB

2. místo - AQ Passion

3. místo - Gryphon Trident II

S poměrně těsnými rozestupy se nejlepším blížily ještě Focal Sopra No.2, Bowers&Wilkins 802 D3 nebo GoldenEar Triton One či Xavian Stella a ELAC Debut F5.

05/ ZESILOVAČ

1. místo - McIntosh MC601

2. místo - Cambridge CXA60

3. místo - Marantz PM-10

Variabilita hlasů v kategorii zesilovačů byla i letos opět podobná jako ta u reprosoustav, celkem citelně tu převládaly zesilovače integrované všech známých značek i pár méně známých typu Gato Audio, ale byly to nakonec monobloky MC601 od McIntosh, kterým jste udělili nejvyšší příčku - ať jsou jaké chtějí, McIntosh zjevně stále táhne!

06/ NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZNAČKA

1. místo - Xavian

2. místo - Bowers&Wilkins

3. místo - KEF

Zdá, že český národ se rád drží svých zvyklostí a že co je české, to je dobré - Xavian máte prostě rádi.

07/ NEJOBLÍBENĚJŠÍ PRODEJCE

1. místo - Studio Špalíček

2. místo - RODEL Audio

3. místo - Ketos

Kategorie prodejců byla letos méně populární, ale je vidět minimálně to, kdo dal "svým lidem" vědět o hlasování.

08/ NEJOBLÍBENĚJŠÍ AKCE

1. místo - Audio Video Show Praha

2. místo - Audio Video Show (Varšava)

3. místo - High End Mnichov

Zmiňovány byly vlastně pouze tyto tři akce, krom čestných jednotek hlasů pro CES - za organizační tým pražské akce nemůžeme než od srdce poděkovat.

09/ MULTIROOM A CHYTRÉ BYDLENÍ

1. místo - SONOS

2. místo - Bluesound

3. místo - Yamaha MusicCast

Rozložení multiroom a chytrého bydlení není překvapující, svou dlouhou přítomnost na trhu zůročil SONOS a svou dravost pak Bluesound, MusicCast pak ukazuje na rozšíření dostupných produktů Yamaha v Čechách.

10/ DIGITÁLNÍ ZDROJE SIGNÁLU

1. místo - McIntosh MCD550

2. místo - OPPO UDP-203

3. místo - Gato Audio CDD-1

McIntosh milujete, ať už je to nadšení způsobeno čímkoliv. Zajímavé je spíše to, že jste za 2. produkt roku 2016 zvolili přehrávač, který byl sice v roce 2016 ohlášen, ale fyzicky dorazil na trh až během vašeho hlasování.

11/ ANALOGOVÉ ZDROJE SIGNÁLU

1. místo - Technics SL-1200G

2. místo - Pro-Ject The Classic

3. místo - Audio Technica AT-LP5

Ačkoliv vítězství Technics je lehkým překvapením, to, že za ním je Pro-Ject (a v tabulce nám vyplavalo ještě dalších zhruba 20 modelů) už nikoliv.

12/ MOBILNÍ AUDIO

1. místo - Astell & Kern AK70

2. místo - AudioQuest DragonFly Red

3. místo - Chord Mojo

Sekce mobilního audia byla asi nejbohatší co do jednotlivých produktů byť třeba s jediným hlasem, je to ostatně logické s aktuálním množstvím dostupných sluchátek, převodníků, zesilovačů a přehrávačů...

13/ PŘÍSLUŠENSTVÍ A DROBNOSTI

1. místo - IsoTek EVO3 Aquarius

2. místo - Nordost Valhalla 2

3. místo - IsoTek EVO3 Initium

Svět příslušenství a drobného vybavení naprosto jasně ovládly kabely a napájecí filtry, krom výjimečných Nordost pak ale hlavně produkty IsoTek nejen na dvou ze tří prvních míst, ale kabely i filtry tvořily v podstatě celou první desítku.

14/ ZOBRAZOVAČ

1. místo - Loewe bild 7

2. místo - Sony VPL-VW520ES

3. místo - JVC DLA-Z1

Nemnoho hlasujících v této kategorii rozhodlo naprosto jasně o tom, že pokud zobrazovač v současnosti nemá podporu 4K, není dostatečně hoden nejvyšších ocenění.

Tolik tedy k produktům, které jste svým hlasováním postavili na stupně vítězů. V některých kategoriích byl vzorek díky menšímu počtu hlasů spíše nedostatečný, v těch nejpopulárnějších jako reprosoustavy nebo zesilovače byly naopak výsledky velice těsné.

VÝHERCI VĚCNÝCH CEN

1. cenu ( Xavian Joy od www.xavian.cz ) vyhrává:

Sidonia Barnová, Trebišov

2. cenu ( Black Rhodium Sonata Digital od www.kasaudio.cz ) vyhrává:

Radek Červenka, Brno

3. cenu ( Advance Acoustic WTX-Microstreamer od www.hifipartner.cz ) vyhrává:

Radoslav Nusios, Praha

4. cenu ( Bowers&Wilkins P3 od www.studiospalicek.cz vyhrává:

Lukáš Košek, Praha

5. cenu ( IsoTek EVO3 Initium od www.perfectsoundgroup.cz ) vyhrává:

František Nejezchleba, Liberec

6. cenu ( CHISTO Easy Groove Spray & Wipe od www.exaudio.cz ) vyhrává:

Lukáš Jemelík, Mladějovice

7. cenu ( Stockfish Closer to the Music vol. 5 od www.studiospalicek.cz ) vyhrává:

Filip Jasan, Ostrava

8. - 18. cenu ( 2x vstupenku na Audio Video Show Praha od www.audio-video-show.cz ) vyhrávají:

Zbyněk Slovák, Hradec Králové

Jindřich Hladil, Karlovy Vary

Lukáš Král, Praha

Petr Lukeš, Praha

Luboš Kotrba, Ostrava

Michal Soukup, Brno

Marek Hrabal, Prostějov

Jan Uhlíř, Brno

Petr Nečas, Praha

Josef Petr Malý, Praha

Výherce budeme kontaktovat e-mailem. Věcné ceny budeme rozesílat kurýrními službami zhruba v polovině dubna 2017, vstupy na výstavu si - samozřejmě - mohou výherci proměnit přímo u vstupu.

A nyní už nezbývá než pogratulovat výhercům v anketě i výhercům věcných cen a za rok na viděnou!